Katil İsrail güçleri Doğu Kudüs’teki mülteci kampına saldırdı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin Şuafat Mülteci Kampı'nda gerçek mermiyle yaralanan bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Kudüs medyası da İsrail sınır muhafızlarının kampa büyük sayılar halinde girdiğini gösteren videolar yayınladı.

Görgü tanıkları da yaptıkları açıklamada, Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktığını belirtti.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail güçlerinin Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek silah sesleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları eşliğinde caddelerde dolaştığı kaydedildi.

Haberde, baskın sırasında İsrail güçlerinin kurşunlarıyla yaralanan bir Filistinlinin Kudüs'teki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.