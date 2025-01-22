Çekya ve Slovakya’dan taziye mesajı!

Başbakan Fiala, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu söyledi.

Fiala, "Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu trajediden etkilenen herkese içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu zor zamanlarda düşüncelerimiz Türk halkıyla birlikte." ifadesini kullandı.

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar de Başbakanı Robert Fico'nun beraberindeki heyetle Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretten bir gün sora Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen korkunç trajedi nedeniyle Türk halkına içten başsağlığı dileğinde bulunduğunu kaydetti.

Blanar, "Düşüncelerim olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla. Yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuyorum. Bu kederli günlerde, Türk halkı ile dayanışma içindeyim." görüşünü paylaştı.