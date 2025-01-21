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Trump'tan Biden yönetimi temizliği! Kolları sıvadı: o kararnamelere iptal!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.01.2025 06:40 Güncelleme: 21.01.2025 07:46
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Trump’tan Biden yönetimi temizliği! Kolları sıvadı: o kararnamelere iptal!

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde eski başkan Joe Biden yönetiminin iç politikadan dış politikaya kadar birçok alandaki icraatlarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atarak 'Amerika'nın altın çağının şafağına tanıklık ediyorsunuz. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız.' dedi.

ABD Başkanı Trump, Kongrede gerçekleştirilen yemin töreninin ardından gittiği Capital One Arena spor kompleksinde, binlerce destekçisiyle bir araya geldi.

Soğuk hava nedeniyle dış mekanda düzenlenecek geçit törenini kapalı alana aldıran Trump, burada yaptığı teşekkür konuşmasının ardından bazı başkanlık kararnamelerine imza attı.

Trump, konuşmasının başında, tek tek aile üyelerinin ve yakın çalışma ekibinin isimlerini zikrederek hem ekibine hem de kendisine oy veren Cumhuriyetçi seçmenlere teşekkür etti.

Biden'ın son saatlerinde kendi aile üyelerini affetmesine de tepki gösteren Trump, bu konu hakkında daha çok eleştiri yapacağını söyledi.

KONGRE BASKININDAN HÜKÜM GİYENLERE AF

Konuşmasının büyük bölümünde Biden dönemindeki politikaların siyasi, ekonomik ve dış politika anlamında ABD'yi geri götürdüğünü savunan Trump, "Amerika'nın altın çağının şafağına tanıklık ediyorsunuz. Onu geri getiriyoruz hem de hızlı bir şekilde geri getireceğiz. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız." dedi.

Foto: AFP Foto: AFP

6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskını dolayısıyla suçlanan ya da hüküm giyen çok sayıda ismi affedeceğini vurgulayan Başkan Trump, "Bu insanlar hiçbir şey yapmadılar. Oval Ofis'e geçer geçmez onları affeden kararnameyi imzalayacağım." dedi.

6 Ocak 2021'deki Kongre baskını eyleminden protestocular (Arşiv)6 Ocak 2021'deki Kongre baskını eyleminden protestocular (Arşiv)

"UKRAYNA VE İSRAİL SAVAŞLARI OLMAZDI"

Trump, konuşmasının bir bölümünde Biden yönetiminin Ukrayna ve İsrail politikalarını da eleştirerek kendisi başkan olsaydı, Ukrayna savaşının ve 7 Ekim 2023 saldırılarının hiç yaşanmayacağını ileri sürdü.

Salonda, Gazze'de esir tutulan bazı kişilerin ailelerini de sahneye çıkartan Trump, "Ukrayna ile savaş asla olmazdı ve İsrail 7 Ekim'de asla saldırıya uğramazdı. (Bazı esirlerin ailelerine) Sizlerin hiçbiri şu an burada olmazdı." diye konuştu.

CBP ONE UYGULAMASI İPTAL

Meksika'nın ABD ile sınır kenti Ciudad Juarez'de, sığınma başvurusunda bulunmak için CBP One randevusu alan göçmenler, yeni başkan Donald Trump'ın programı iptal etmesi üzerine, Paso del Norte Köprüsü'nde sırada beklerken üzüntü yaşadı.

Foto: AAFoto: AA

İŞTE İMZALADIĞI KARARNAMELER

Başkan Trump, konuşmasının ardından platformda yer alan masaya oturarak bazı başkanlık kararnamelerine imza attı.

Beyaz Saray'a geçince Oval Ofis'te çok sayıda başka kararnameleri de imzalayacağını söyleyen Trump'ın imza koyduğu kararnameler şöyle:

Foto: AFPFoto: AFP

78 İDARİ EYLEM, KARARNAME VE GENELGENİN İPTALİ

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararnamesi ve anlaşmadan çekilindiğine dair Birleşmiş Milletlere iletilecek mektup

Hükümetin kontrolü tamamen alınana kadar bürokratların daha fazla düzenleme yapmasını engellemeye yönelik düzenlemelerin durdurulması kararı

TÜM FEDERAL İŞE ALIMLARI DONDURDU

Hükümetin tam kontrolü sağlanana ve ileriye dönük hedefler anlaşılana kadar, ordu ve diğer bazı istisnai kategoriler hariç tüm federal işe alımların dondurulması

Foto: AFPFoto: AFP

Federal çalışanların derhal tam zamanlı fiziki olarak işlerine dönmeleri şartı

Amerikalıların hayat pahalılığı krizini ele almak için federal hükümetteki her bakanlık ve kuruma yönelik talimat

SİYASİ MUHALİFLERE KARŞI HÜKÜMETİN SİLAHLANDIRILMASINA SON

Federal hükümette ifade özgürlüğünün yeniden tesis edilmesini ve bundan böyle ifade özgürlüğünün hükümet tarafından sansürlenmesinin önlenmesine yönelik talimat

Foto: AFPFoto: AFP

Federal hükümette, önceki yönetimin siyasi muhaliflerine karşı hükümetin "silahlandırılmasına" son verilmesi yönünde talimat.

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Trump’tan Biden yönetimi temizliği! Kolları sıvadı: o kararnamelere iptal! Trump’tan Biden yönetimi temizliği! Kolları sıvadı: o kararnamelere iptal! Trump’tan Biden yönetimi temizliği! Kolları sıvadı: o kararnamelere iptal!
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