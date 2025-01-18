UNICEF: 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de günde yaklaşık 35 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana günde yaklaşık 35 çocuğun öldürüldüğünü ifade etti. Elder açıklamasında, "Bu veriler, günde yaklaşık 35 çocuğun ölümü demek. 14 ay boyunca her gün 35 çocuğun öldürüldüğü bildiriliyor. Ateşkes anlaşması kesinlikle çok kritik ve çok gecikmiş. Bu anlaşma çok daha önce olmalıydı" dedi.