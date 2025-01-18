Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Münbiç ilçesine saldırıları sürüyor

PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık 2024'ten bu yana Münbiç'in güneydoğusuna saldırılar düzenliyor.



Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.



Teröristlerin bölgedeki yerleşimlere havan topu saldırıları düzenlemesi nedeniyle siviller evlerini terk ediyor. Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.



SMO güçleri de havan topları ve çeşitli silahlarla teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

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