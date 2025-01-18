Trump’ın yemin töreni programında değişiklik! 1985’ten bu yana bir ilk: İşte nedeni...

Soğuk hava şartları nedeniyle törendeki dua ve açılış konuşmalarının ABD Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılacağını belirten Trump, bunun herkes için ve özellikle de geniş TV izleyicileri için çok güzel bir deneyim olacağını belirtti.

Trump, 20 Ocak'ta gündüz yapılacak yemin töreni dışındaki etkinliklerde ise bir değişiklik olmadığını kaydederek, "Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin." şeklinde uyarıda bulundu.