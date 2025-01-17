Nijerya’da bir haftada 76 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında, 7-13 Ocak'ta ülkenin Borno eyaletinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 76 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Edward Buba, teröristlerin hangi örgütün mensubu olduğu hakkında bilgi vermedi.

Borno eyaletinde yoğun faaliyet gösteren Boko Haram ve ISWAP örgütleri dikkati çekiyor.

Terör örgütü Boko Haram tarafından 13 Ocak 2024'te Borno'ya bağlı Dumba bölgesinde çiftçilere ve balıkçılara yönelik düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.