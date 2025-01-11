Başkan Erdoğan'ın arabuluculuğu ile uzlaşma sağlanmıştı! Somali Cumhurbaşkanı ile Etiyopya Başbakanı görüştü
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ankara sürecinden sonra ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi. Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık 2024'te Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Ankara sürecinden sonra ilk kez Addis Ababa'yı ziyaret etti.
Etiyopya Başbakanı Ahmed, X platformunda yaptığı paylaşımda, Mahmud'un Addis Ababa'da resmi törenle karşılandığını bildirdi.
Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mahmud'un Addis Ababa ziyaretinin amacının, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak çıkarları desteklemek için Etiyopyalı yetkililerle yapılacak diyaloğu pekiştirmek olduğu ifade edildi.
Bu ziyaret, Etiyopya ile Somali arasındaki yeni ortaklığı yansıtan ve Ankara'da yakın zamanda imzalanan anlaşmayı takip eden önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.
ANKARA SÜRECİ
Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.
Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.
Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.
Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık 2024'te Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.
Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? MasterChef kupası sahibini buluyor
- Uzmanlar uyarıyor: Yemekten hemen sonra çay içmeyin! Sağlığı tehdit ediyor
- Yumurtaları soymanın en pratik yolu! 5 saniyede kabuğundan şıp diye ayrılıyor
- Kuru ve inatçı öksürüğü anında kesiyor: Rahat bir nefes almanızı sağlıyor
- Hasadı başladı, tarım sektörünün umut ışığı oldu: 6 adeti 77 bin TL'ye alıcı buldu!
- Diyet yok, stres yok! 45 günde 5 kilo nasıl verilir?
- Memur ve emeklinin maaş farkı o tarihte yatacak! Zam oranı netleşti
- Masterchef finalistleri belli oldu mu? Finale hangi yarışmacılar kaldı?
- 3 kuruşa hurdacılara kaptırmayın! Herkes çöpe atıyor ama yüzde 99'u 22 ayar altın çıktı
- 2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak
- Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!
- Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli nerenin köyü, ilçesi?