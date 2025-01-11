Başkan Erdoğan’ın arabuluculuğu ile uzlaşma sağlanmıştı! Somali Cumhurbaşkanı ile Etiyopya Başbakanı görüştü

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Ankara sürecinden sonra ilk kez Addis Ababa'yı ziyaret etti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, X platformunda yaptığı paylaşımda, Mahmud'un Addis Ababa'da resmi törenle karşılandığını bildirdi.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mahmud'un Addis Ababa ziyaretinin amacının, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak çıkarları desteklemek için Etiyopyalı yetkililerle yapılacak diyaloğu pekiştirmek olduğu ifade edildi.

Bu ziyaret, Etiyopya ile Somali arasındaki yeni ortaklığı yansıtan ve Ankara'da yakın zamanda imzalanan anlaşmayı takip eden önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.