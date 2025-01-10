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THY heyeti Şam'da! "Şam-İstanbul seferlerini en kısa sürede yapmayı amaçlıyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 00:50 Güncelleme: 10.01.2025 00:50
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THY heyeti Şam’da! Şam-İstanbul seferlerini en kısa sürede yapmayı amaçlıyoruz

Türk Hava Yolları (THY) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da ilgililerle teknik görüşmeler yaptı. Şam-İstanbul seferlerini en kısa sürede yapmayı amaçladıklarını dile getiren THY Orta Doğu ve Kıbrıs Satış Başkan Yardımcısı Erol Şenol, 'Şam-İstanbul arasındaki seferlerin operasyonel olarak belirlenmesi için havalimanında incelemede bulunduk, değerlendirmeler yaptık. Net bir tarih yakın zamanda belli olur.' ifadelerini kullandı.

Heyette yer alan THY Orta Doğu ve Kıbrıs Satış Başkan Yardımcısı Erol Şenol, ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

THY teknik heyetiyle Şam'a geldiklerini belirten Şenol, "Suriye Sivil Havacılık Başkanlığı ve Suriye Hava Yolları yönetimiyle görüşmeler ve değerlendirmeler yaptık. Görüşmelerimiz güzel geçti. Bizi güzel ağırladılar. Teknik birimlerimiz, muhataplarıyla görüştüler. Notlarını aldılar." dedi.

Şenol, görüşmelerde Şam ile Türkiye arasında uçuşların başlaması için gerekli süreçleri ele aldıklarını kaydederek, "Havalimanın operasyonlar süreçlerini değerlendirdik. Aynı zamanda Suriye Hava Yollarının filo yapısını değerlendirdik. Beraber istişarelerde bulunduk. Amacımız öncelikle Suriye Hava Yollarının teknik ve teknolojik altyapısını güçlendirmek." diye konuştu.

Şam-İstanbul seferlerini en kısa sürede yapmayı amaçladıklarını dile getiren Şenol, "Şam-İstanbul arasındaki seferlerin operasyonel olarak belirlenmesi için havalimanında incelemede bulunduk, değerlendirmeler yaptık. Net bir tarih yakın zamanda belli olur." ifadelerini kullandı.

Şenol, katkılarından dolayı Şam Büyükelçiliğine ve çalışanlarına teşekkür etti.

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THY heyeti Şam’da! Şam-İstanbul seferlerini en kısa sürede yapmayı amaçlıyoruz THY heyeti Şam’da! Şam-İstanbul seferlerini en kısa sürede yapmayı amaçlıyoruz THY heyeti Şam’da! Şam-İstanbul seferlerini en kısa sürede yapmayı amaçlıyoruz
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