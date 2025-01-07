Türkiye’den Afrika’da barış diplomasisi! 150 bin kişinin can verdiği savaşı Türkiye bitirecek!

Türkiye küresel diplomasinin merkez üssü konumunu kalıcı hale getirmek için tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Batı'nın sömürgeci anlayışı yerine Afrika kıtasıyla "kazan-kazan" ilkesine dayalı güveni ve insanı önceleyen bir ilişki kuran Türkiye bunun meyvelerini de toplamaya başladı.

Türkiye bu kez Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Sudan'da iki yıldır süren iç savaş ve beraberinde gelen açlık ve kıtlığı kalıcı barışla sona erdirmek için kolları sıvadı.

Süreç Başkan Erdoğan'ın Sudan Genelkurmay Başkanı General Abdulfettah El-Burhan ile 13 Aralık'ta telefonla görüşerek Sudan yönetimi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında arabuluculuk için devreye girmeyi önerdi.