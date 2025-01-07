Katil İsrail Gazze’de yine can aldı! Biri kadın 6 sivil hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı.

Filistinli "Abdülhadi" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda ölen 3 sivilin cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi yönetimi de İsrail'in söz konusu eve düzenlediği saldırıda bir kadının cansız bedeni ile yaralanan çoğu çocuk 13 kişinin hastaneye ulaştığını belirtti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde toplanan bir grup vatandaşı hedef alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun vatandaşlara insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 854 Filistinli öldü, 109 bin 139 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.