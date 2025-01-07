Çad’dan Fransa’ya tepki!

Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, yaptığı açıklamada, Macron'un ifadelerini Afrika'yı ve Afrikalıları küçümseyici tutum olarak nitelendirdi.

Koulamallah, "Fransız liderlerin Afrika halklarına saygı göstermeyi öğrenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Özellikle Çad'ın, Fransa'nın kurtuluşunda kritik rol oynadığını hatırlatan Koulamallah, "Afrika halklarının, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'ya yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman layıkıyla takdir edilmedi." dedi.

Çad ordusunun, Fransız desteği olmadan, halkın cesareti ve mütevazı kaynaklarla inşa edildiğinin altını çizen Koulamallah, Fransa'nın Çad ordusuna anlamlı destek sunmadığını, 60 yıllık varlığı boyunca katkılarının genellikle kendi stratejik çıkarlarıyla sınırlı kaldığını ve Çad halkının kalkınması için kalıcı etki yaratmadığını sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı konuşmada, "Bazı Afrikalı liderler, Sahel'de terörle mücadeleye yönelik Fransa'nın çabalarına teşekkür etmeyi unuttu. Halklarına bunu söyleme cesareti gösteremeyen tüm Afrikalı liderler için söylüyorum; Fransız ordusu bu bölgede konuşlanmasaydı, bugün hiçbirinin ülkesi egemen bir devlet olarak var olamazdı." ifadelerini kullanmıştı.

ÇAD, FRANSA İLE SAVUNMA ANLAŞMASINI SONLANDIRMIŞTI

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu.

Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık'ta Çad'dan çekilmeye başlamıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa'nın 31 Ocak 2025'e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyurmuştu.