Kanlı Baas rejiminin dehşetinde bir yenisi daha! Yine ceset kalıntıları bulundu
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ile birlikte yeni bir döneme geçildi. Ülkede eski rejimin izlerinin silinmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken toplu mezarlar da ortaya çıkmaya başladı. Her geçen gün yeni bir dehşetin ortaya çıktığı Suriye'de yine toplu bir mezara rastlandı. Halep ilindeki Nakkarin köyünde, rejimin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarının yer aldığı toplu mezar bulundu.
Suriye'nin Halep ilindeki Nakkarin köyünde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarının yer aldığı toplu mezar bulundu.
CESET KALINTILARI ORTAYA ÇIKTI
Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetlerinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sivil Savunma ekipleri ve Halep emniyetine bağlı güçler, Halep'in Nakkarin köyünde yeni bir toplu mezar tespit etti.
Bulunan toplu mezarda, devrik rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Suriye Haber Ajansı (SANA), 29 Aralıkta, Humus ilinin Hola bölgesi civarında da devrik lider Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu.
TOPLU MEZAR DEHŞETİ
Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor. Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.