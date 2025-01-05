Avusturya Başbakanı Karl Nehammer istifa edeceğini duyurdu!
Avusturya’da 2 ayı aşkın süredir devam eden koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sona erdi. Böylece Avusturya Başbakanı Karl Nehammer istifa edeceğini duyurdu. Nehammer açıklamasında, 'Görüşmelerin akamete uğramasından ötürü şunları yapacağım; Başbakan ve Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden ilerleyen günlerde istifa edeceğim. Düzenli bir geçişin sağlanmasına olanak sunacağım.' dedi.
Nehammer, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı video mesajda, liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) dün koalisyon görüşmelerinden ayrılmasının ardından, SPÖ ile bugün de müzakerelerde bulunduklarını belirterek bu görüşmeler üzerine partisinin aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı.
ÖVP olarak koalisyon görüşmelerini sonlandırdıklarını bildiren Nehammer, Halk Partisi olarak görüşmeleri sürdürmeyeceklerini belirtip SPÖ içinde yapıcı olamayan grupların partide gücü elde ettiklerini ileri sürerek partisinin ekonomi, refah ve verimlilik karşıtı hiçbir programın altına imza atmayacağını söyledi.
Nehammer, partisinin verimlilik, aile ve güvenlik konularını öne çıkartan bir seçim kampanyası yürüttüğünü ve başından itibaren veraset vergisine karşı çıktığını anlattı.
SPÖ ile yapılan görüşmede başarı elde edilmediğini kaydeden Nehammer, siyasi yaklaşım olarak merkezi güçlendirmeyi ve aşırıcı, bölücü yapılara karşı bir tutum sergilediğini savundu.
NEHAMMER'DEN İSTİFA KARARI
Nehammer, "Görüşmelerin akamete uğramasından ötürü şunları yapacağım; Başbakan ve Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden ilerleyen günlerde istifa edeceğim. Düzenli bir geçişin sağlanmasına olanak sunacağım." dedi.
SPÖ'DEN MERKEZ SAĞA SUÇLAMA
SPÖ Genel Başkanı Andreas Babler, ÖVP'nin aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon kurmak isteyen tarafın ağır bastığını belirterek gelinen noktanın ülke için "yararlı" bir durum olmadığını savundu.
Babler, büyük olasılıkla ÖVP-FPÖ koalisyonunun kurulacağını söyleyerek "Aşırı sağcı bir başbakanın başında olduğu, sosyal desteklerin kesildiği, maaşların azaltıldığı bir hükümet." ifadesini kullandı.
ESKİ BAŞBAKAN KURZ SPEKÜLASYONLARI
Nehammer'in istifa edeceğini duyurması sonrasında ülke basınında, yolsuzluk soruşturması nedeniyle siyasi kariyerini sonlandıran eski Başbakan Sebastian Kurz'un yeniden partinin başına geçebileceği yorumları yer aldı.
Ülkede 25 Ekim 2024'te başlayan koalisyon görüşmelerinden dün liberal NEOS Partisi çekilme kararı almış, ÖVP ve SPÖ müzakerelerin süreceğini duyurmuştu.
AŞIRI SAĞCILAR, KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİN DIŞINDA KALMIŞTI
Avusturya'da 29 Eylül'de düzenlenen genel seçimleri, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırada tamamlamış ancak meclise girmeyi başaran diğer partilerin aşırı sağcılarla iktidarı paylaşmak istememesi nedeniyle koalisyon görüşmelerinin dışında kalmıştı.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümet kurma görevini birinci olmalarına rağmen aşırı sağcı FPÖ yerine ikinci parti merkez sağ ÖVP'ye vermişti. ÖVP Genel Başkanı Nehammer, ilk olarak 25 Ekim'de SPÖ ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.
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