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Avusturya Başbakanı Nehammer istifa edecek

Avusturya Başbakanı Nehammer istifa edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 23:03
Avusturya'da koalisyon görüşmeleri sona erdi. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile merkez sol Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) arasındaki koalisyon görüşmelerinde temel konularda anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı. Nehammer, “SPÖ ile kilit noktalarda anlaşma mümkün değil. ÖVP verdiği sözlerin arkasında durmakta: Sosyal yardım ve iş dünyasına zarar verecek önlemleri ya da yeni vergileri kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle SPÖ ile müzakereleri sonlandırıyoruz ve devam ettirmeyeceğiz” ifadelerini kullanarak, önümüzdeki günlerde istifa edeceğini duyurdu.
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Avusturya Başbakanı Nehammer istifa edecek
Avusturya Başbakanı Nehammer istifa edecek
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