İngiltere Kralı Charles’tan Suriye’ye bağış

İngiltere Kralı Charles, Suriye'de insani yardım operasyonlarını yürüten bir hayır kurumuna bağış yaptı.

Kral Charles, Uluslararası Kurtarma Komitesi Birleşik Krallık'a (IRC UK), acil durum barınaklarındaki ailelere 2 bin 400 hijyen kiti dağıtmak ve psikolojik yardım sağlamak da dahil olmak üzere birçok hizmet için miktarı açıklanmayan bir bağışta bulundu.