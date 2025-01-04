Gönüllüler Şam sokaklarını temizledi!

Suriye'nin başkenti Şam'da belediye hizmetlerinin henüz başlamaması nedeniyle temizlik çalışmalarını halk ve gönüllü ekipler üstlendi.

Temizlik çalışmaları kameralara yansıdı.

Bölgede devam eden çalışmalar ile konuşan yetkililer, "İş birliği ve ekip çalışması ruhunu geliştirmek için 'My Syria' ekibiyle birlikte Arnous Meydanı ve Al-Salihiya Pazarı'nda bölgeyi güzelleştirmek üzerine çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.