Gönüllüler Şam sokaklarını temizledi!
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Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı ve 8 Aralık'ta sona eren Özgürlük Operasyonu sonrası Suriye'de Esad rejimi sona erdi. Suriye'de yeni bir dönem başlarken, ülkelerine dönen vatandaşlar sokakları temizledi.
Suriye'nin başkenti Şam'da belediye hizmetlerinin henüz başlamaması nedeniyle temizlik çalışmalarını halk ve gönüllü ekipler üstlendi.
Temizlik çalışmaları kameralara yansıdı.
Bölgede devam eden çalışmalar ile konuşan yetkililer, "İş birliği ve ekip çalışması ruhunu geliştirmek için 'My Syria' ekibiyle birlikte Arnous Meydanı ve Al-Salihiya Pazarı'nda bölgeyi güzelleştirmek üzerine çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.