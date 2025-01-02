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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den "Suriye" mesajı: İstikrar için yardımcı olacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 16:54
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den Suriye mesajı: İstikrar için yardımcı olacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağız.' ifadelerini kullandı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval'ı kabul ettiğini belirtti.

(REUTERS)(REUTERS)

Her iki bakanın Suriye ziyareti sonrasında hazırladığı rapor hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenski, "Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağız. Suriye yönetimi ve destek vermeye hazır tüm ortaklarla işbirliği yapmak üzere Ukrayna'da tahıl programını geliştireceğiz. Desteğin mümkün olduğunca güçlü olması için Avrupa ve ABD ile irtibat halinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bakan Sybiha, 30 Aralık'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki temaslarında yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir ve Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den Suriye mesajı: İstikrar için yardımcı olacağız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den Suriye mesajı: İstikrar için yardımcı olacağız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den Suriye mesajı: İstikrar için yardımcı olacağız
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