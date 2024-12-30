Suriye tarihinde ilk! Merkez Bankası'nın başına kadın başkan: Meysa Sabirin
Suriye Merkez Bankası’na ilk kez bir kadın başkan atandı. Aralık 2018’den bu yana 'Şam Menkul Kıymetler Borsası' Yönetim Kurulu’nda Suriye Merkez Bankası’nı temsil eden Meysa Sabirin, daha önce başkan yardımcılığı ve ofis denetim bölümü başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev aldı. İşte detaylar...
Suriye Merkez Bankası başkanlığı görevine Meysa Sabirin'in getirildiği bildirildi. Ülkedeki Merkez Bankasının başına atanan Sabirin, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.
Aralık 2018'den bu yana Suriye Merkez Bankasını temsilen "Şam Menkul Kıymetler Borsası" Yönetim Kurulunda görevli olan Sabirin, daha önce de Merkez Bankasında başkan yardımcılığı, ofis denetim bölüm başkanlığı gibi farklı pozisyonlarda görev aldı.
Sabirin, muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip.