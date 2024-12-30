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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a yeni yıl mesajı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 13:16 Güncelleme: 30.12.2024 13:33
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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi. Konuya ilişkin Kremlin'den de açıklama geldi. İşte detaylar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin bir dizi ülkenin liderine 2025 yılı ve Noel bayramı dolayısıyla kutlama mesajı iletti.

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ÇOK SAYIDA LİDERE MESAJ GÖNDERDİ

Putin'in mesaj gönderdiği devlet başkanları ve hükümet başkanları arasında Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da yer aldı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl mesajı Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl mesajı Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl mesajı
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