Tokayev ve Putin, telefonda Aktau’daki uçak kazasını görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya tarafının inisiyatifiyle gerçekleştirilen görüşmede, Tokayev ve Putin, karşılıklı olarak taziye dileklerini iletti.

Tokayev ve Putin, uçak kazasıyla ilgili soruşturmayı ele aldı.

Görüşmede Tokayev, bu konuyla ilgili Kazakistan hükümetince kurulan komisyonunun kazayı araştırma faaliyetlerinin Azerbaycan, Rusya ve

Brezilya'dan uzmanların katılımıyla devam ettiğini kaydetti.

Tokayev ve Putin, soruşturmanın şeffaflığının sağlanmasının önemini vurguladı.



NE OLMUŞTU?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.