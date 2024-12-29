İsrail’in vahşetine Afganistan’dan kınama: Dünyadaki sessizlik kaygı verici

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinin yakılması ile hasta ve sağlık personelinin "gaspçı siyonist rejim" tarafından zorla tahliye edilmesinin "güçlü bir şekilde kınandığı" belirtildi.

İsrail'in sistematik saldırılarının Filistin'de kalan son altyapı tesislerini de yok ettiği ve bu konuda "güç sahibi ülkelerin sessizliğinin" kaygı verici olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 27 Aralık'ta İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini yaktığını, hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıklamıştı.