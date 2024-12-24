24 Aralık 2024, Salı
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ABD'de büyük kaos! American Airlines'ın tüm uçuşları iptal! Resmi açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 15:56 Güncelleme: 24.12.2024 15:59
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ABD’de büyük kaos! American Airlines’ın tüm uçuşları iptal! Resmi açıklama geldi

ABD Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada American Airlines'a ait tüm uçuşların teknik arıza nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

ABD Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada American Airlines'a ait tüm uçuşların teknik arıza nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

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