ABD'de kuş gribi alarmı! Çiftliklerde yayılıyor
Dünyada koronavirüs salgınının etkileri yeni yeni atlatırken şimdi de ABD'de kuş gribi salgını yayılmaya başladı. Kaliforniya eyaletinde kuş gribi vakalarında gözlemlenen artış sonucu 'acil durum' ilan edildi.
ABD'de kuş gribi vakaları yükselişe geçti. Kaliforniya eyaletinde kuş gribi (H5N1) vakalarında gözlemlenen artış sonucu "acil durum" ilan edildi.
Kaliforniya Valilik Ofisinden yapılan açıklamada, 16 eyaletteki büyükbaş hayvanlarda tespit edilen virüsün, Güney Kaliforniya çiftliklerindeki ineklerde de görülmesiyle hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve vaka sayısını azaltmak amacıyla "acil durum" kararı alındığı bildirildi.
Halk için hastalık riskinin şu anda "düşük seviyede" seyrettiğini ifade eden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.
Newsom, "Acil durum ilanı, devlet kurumlarının salgına hızla yanıt vermesi için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak adına alınmış bir karardır." ifadesini kullandı.
SÜT ÇİFTLİKLERİNDE PANİK
Kaliforniya'da, ülkedeki süt üretiminin yaklaşık 5'te 1'ini karşılayan 1100'ü aşkın süt çiftliğinin yarısından fazlasında kuş gribi tespit edildi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülke çapında yapılan araştırmada analiz edilen her 5 ticari süt örneğinden birinde kuş gribi izine rastlandığını açıklamıştı.
Kuş gribi, ilk mart ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki sığır sürülerinde tespit edilmiş, daha sonraki bulgularda ise virüsün ülkedeki 16 eyalette daha bulunduğu kaydedilmişti.
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