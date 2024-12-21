ABD’de kuş gribi alarmı! Çiftliklerde yayılıyor

ABD'de çiftliklerde kuş gribi çığ gibi yayılıyor (ARŞİV)

Halk için hastalık riskinin şu anda "düşük seviyede" seyrettiğini ifade eden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

Newsom, "Acil durum ilanı, devlet kurumlarının salgına hızla yanıt vermesi için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak adına alınmış bir karardır." ifadesini kullandı.