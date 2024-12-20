Brezilya’da okullarda cep telefonu kullanımı yasaklanacak!

Çocukların ve gençlerin sağlığı ve öğrenimi üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak, Kongre'de yapılan oylama sonucu ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasına yönelik düzenleme kabul edildi.

Düzenlemenin Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından onaylanması durumunda ilk ve orta dereceli okullarda telefon kullanımına izin verilmeyecek.