ABD’li cumhuriyetçi senatör John Neely Kennedy’den Türkiye’ye alçak sözler

Suriye'de Baas rejimin devrilmesinin ardından köşeye sıkışan PKK ve türevleri terör örgütleri kaçacak yer aramaya başladı. Hain terör örgütlerinişn bu durumu ise bir numaralı destekçileri ABD'yi panikletti.

John Neely Kennedy, Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmeye çalıştığını söyledi. Terör örgütlerinden "dostlarımız" diye bahseden terör destekçisi Kennedy Türkiye'yi alçak sözlerle hedef alarak Türk ekonomisini tehdit etti ve "Kürtlerin kılına bile zarar verirseniz bu Kongre'den adım atmasını isteyecegim ki bu yaptırımların size faydası olmayacak" dedi.

"Kürtlerden nefret ediyorsunuz ama onları rahat bırak. Kürtler farklı bir halkt ve Amerika'nın dostları. İstihbaratımız Erdoğan'ın Suriye'yi işgal etmeye çalıştığını söylüyor. Bunu sakın yapma. Kürtler Kuzeydoğu Suriye'de barışçıl halk ve onları rahat bırak… Kürtlerin kılına bile zarar verirseniz bu Kongre'den adım atmasını isteyecegim ki bu yaptırımlarin size faydası olmayacak… Kürtleri rahat bırak! "