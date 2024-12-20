ABD resmen duyurdu! DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyrizor kentine düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Yusuf dahil iki kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ise ABD'nin DAEŞ'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, 'DAEŞ'in şu anda Suriye'deki tesislerde tutulan 8 binden fazla mensubunu gözaltından kaçırma niyeti var.' dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un öldürüldüğünü açıkladı.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Bu hava saldırısı CENTCOM'un bölgedeki ortakları ile birlikte teröristlerin sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve etkisiz hale getirme konusunda süregelen kararlılığının bir parçasıdır. Bu saldırı daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirilmiştir" denildi.
"DEAŞ'IN SURİYE'DEKİ 8 BİNDEN FAZLA MENSUBUNU KAÇIRMA NİYETİ VAR"
CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ise ABD'nin DAEŞ'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, "DAEŞ'in şu anda Suriye'deki tesislerde tutulan 8 binden fazla mensubunu gözaltından kaçırma niyeti var. Suriye dışında operasyonlar yürütmeye çalışanlar da dahil olmak üzere bu liderleri ve ajanları saldırgan bir şekilde hedef alacağız" dedi.
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