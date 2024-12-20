ABD resmen duyurdu! DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Bu hava saldırısı CENTCOM'un bölgedeki ortakları ile birlikte teröristlerin sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve etkisiz hale getirme konusunda süregelen kararlılığının bir parçasıdır. Bu saldırı daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirilmiştir" denildi.