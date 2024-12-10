ABD’li komutanı Kurilla’dan Suriye’de PKK’ya ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kurilla'dan terör örgütü YPG'yi ziyaret etti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "10 Aralık'ta General Erik Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD komutanlarını, askerlerini ve DEAŞ ile mücadele ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret etti. Kuvvet koruma önlemleri, hızla değişen durum ve DEAŞ'ın mevcut durumu istismar etmesini önlemeye yönelik devam eden çabalar hakkında birinci elden bir değerlendirme aldı. CENTCOM, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam ediyor." denildi.

BU İLK DEĞİL

Kurilla'nın söz konusu ziyareti ilk değil. Geçtiğimiz Mart ve Ağustos ayında da yine bölgeyi ziyaret etmiş, PKK elebaşlarıyla görüşmüştü.

HER İŞGALDE VAR

Michael Erik Kurilla, Amerika'nın Panama İşgali'nden bu yana yaptığı birçok işgalde ön safta yer almıştı.

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