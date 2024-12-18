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Rusya'dan Ukrayna'ya terör saldırısı suçlaması

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 14:25
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Rusya’dan Ukrayna’ya terör saldırısı suçlaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus komutan Igor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan patlamanın terör eylemi olduğunu ve bunu Kiev yönetiminin organize ettiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da dün Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı Ilya Polikarpov'un ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, patlamanın bir terör eylemi olduğunu belirterek, "Bu terör eylemini kimin sipariş ve organize ettiğini biliyoruz. Bu, bir kez daha Kiev yönetiminin terör yönetimlerine başvurduğunu gösteriyor. Düşmanın kim olduğunu ve neler yapabileceğini anlıyoruz" dedi.

Sözcü Peskov, patlama ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

OLAY

Rusya Soruşturma Komitesi, dün Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığını, bu patlamada Rus komutan Kirillov ile yardımcısı Polikarpov'un hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bugün Özbekistan vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınan kişi, sorgu esnasında Ukrayna istihbaratına çalıştığını itiraf etti." ifadesi kullanılmıştı.

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