ABD'den İsrail'e yeni kılıf! "Suriye'ye yönelik işgal adımları geçici"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel (Foto: AA)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde, İsrail'in Suriye'deki son adımlarını değerlendirdi.

Patel, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'de başlattığı saldırıların ve işgal eylemlerinin ABD yönetimi nezdinde nasıl karşılandığı yönünde sorulara cevap verdi.

Sözcü Yardımcısı, "Biz, İsrail ve Suriye arasında kalıcı bir istikrar görmek istiyoruz. İsrail, bu tür eylemlerin ve kendi sınırlarını korumaya yönelik adımlarının geçici olduğunu ifade etti." diye konuştu.

Esed sonrasında bölgede ortaya çıkan güç boşluğunda İsrail'in sınırlarını güvende tutabilmek için geçici şekilde bu askeri adımları attığını savunan Patel, "İsrail'in kendini savunma ve güvenliğini sağlama hakkı vardır ancak bizim üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz şey, BM'nin Gözlemci Kuvveti'nin kritik yetkisini destekleyerek bölgede istikrarı sağlama çabasıdır." ifadesini kullandı.

Patel, İsrailli yetkililerin söz konusu bölgede uzun süre kalacakları yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, bu askeri eylemin "geçici" olacağına inandıklarını söylemekle yetindi.