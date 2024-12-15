Esad ailesinin kayıp milyarları! Servetin peşine düşüldü: Uluslararası av başlıyor
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Beşar Esad ailesinin kaçırdığı kirli paraların peşine düşüldü. Esad ailesinin Suriyeli sivil halktan çalarak inşa ettiği finans ağı için dünya çapında 'av' başladı.
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye halkı özgürlüğüne kavuştu.
Yıllardır süren yıkıcı iç savaş nedeniyle sayısız Suriyeli yoksulluk içinde yaşarken, Esad ailesinin köklü yolsuzluklu ekonomik hakimiyetinin getirileri Avrupa'ya dağılmış gizli hesaplarda ve paravan şirketlerde saklı tutuluyor.
SİSTEMATİK AĞ: PARANIN KİRLİ TARAFI
Esad ailesi, telekomünikasyon, gayrimenkul, petrol ve bankacılık gibi Suriye ekonomisinin kilit parçalarını sıkı bir şekilde kontrol altında tutmak için, sahte şirketler, güvenilir aracılar ve offshore hesaplardan oluşan karmaşık bir sistem kurdu.
Bu kapsamlı finansal ağ, Hafızz Esad'ın üç on yıllık iktidarı sırasında dikkatlice inşa edilmiş ve Beşar'ın liderliğinde daha da geliştirilmiş, ailenin Suriye devletinin koruyucularıymış gibi davranırken ülkenin kaynaklarını ne kadar derinden sömürdüğünü gösteriyor.
MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI
İngiliz The Telegraph Gazetesi, bankacılık sektöründen kaynaklara dayandırdığı haberine göre devrik lider Beşar Esad, Londra'da dondurulmuş bir banka hesabında 69,4 milyon dolara sahip ve bu Esad'ın kullanabileceği mal varlığının küçük bir kısmı olarak görülüyor.
Habere göre, Esad'ın kişisel hesabında, 2011 yılında İngiltere'nin yaptırımları kapsamında dondurulduğundan bu yana faiz işliyor. Bankadaki para, Esad ailesi ile müttefiklerinin İngiltere'de sahip olduğu yaklaşık 206 milyon dolarlık varlığın bir parçası olduğu söyleniyor.
"MAL VARLIKLARI ULUSLARARASI BİR AV OLACAK"
Esad ailesi üyelerinin mal varlıklarını tespit eden eski bir Beyaz Saray yetkilisi olan Andrew Tabler, "Rejimin mal varlıkları için uluslararası bir av olacak. Devrimden önce paralarını aklamak için çok zamanları vardı. B planları ise her zaman bulunuyordu. Şu anda sürgündüler ancak donanımlılar" dedi.
ESAD'IN KUZENİ RAMİ MAKHLOUF
Hafız'in kardeşi Rami Mahluf, Esad ailesi için önemli bir düzenleyici rol oynuyor. Beşşar Esad 2000 yılında iktidara geldiğinden beri Rami inanılmaz bir servet edindi ve tahmini net değeri 5 ila 10 milyar dolar arasında olan, onu Suriye'nin en zengin kişisi yaptı.
Uluslararası araştırmacılar Esad'ın gizli servetini ararken, ailesinin gösterişli yaşam tarzı ile Suriye'deki yıkım arasındaki bariz fark, rejiminin etkisinin acı bir tablosu olarak öne çıkıyor. Dubai'deki abartılı evler, Moskova ve Londra'daki lüks daireler ve Lübnan'daki gizli banka hesapları, Esadların ülkelerini kendi çıkarları için nasıl sömürdüklerini vurguluyor.
ESAD'IN KÜÇÜK KARDEŞİ MAHİR
2011 yılında Suriye'de iç savaş patlak verirken Esad'ın küçük kardeşi Mahir, Suriye'nin Dördüncü Zırhlı Tümeni'ne komuta ediyordu. Mahir'in tümeni, Orta Doğu'nun geri kalanına captagon kaçakçılığı yapıyordu.
Captagon ticareti 2020-2022 yılları arasında yıllık ortalama 2,4 milyar dolar kazandırdı.
Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından Rami ve Mahir'in nerede oldukları henüz tespit edilemedi.
BEŞAR ESAD'IN EŞİ ESMA ESAD
Esma Esad, büyük bir telekom operatörünün kontrolü de dahil olmak üzere, Suriye içindeki varlıklarının o zamanki ortakları tarafından devralınmasını denetledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılında Esma Esad ve aile üyelerinin Suriye'nin "en kötü şöhretli savaş vurguncuları" haline geldiğini iddia ederek Esma Esad'a yaptırım uyguladı.
Bakanlık, Esma Esad ve ailesinin "Avrupa, Körfez ve başka yerlerde bağlantıları olan geniş, yasadışı bir ağ üzerindeki kontrolleri aracılığıyla Suriye halkının zararına haksız servet biriktirdiğini" belirtti.