Esad ailesinin kayıp milyarları! Servetin peşine düşüldü: Uluslararası av başlıyor

Esma Esad ve devrik Beşşar Esad (Arşiv)

SİSTEMATİK AĞ: PARANIN KİRLİ TARAFI

Esad ailesi, telekomünikasyon, gayrimenkul, petrol ve bankacılık gibi Suriye ekonomisinin kilit parçalarını sıkı bir şekilde kontrol altında tutmak için, sahte şirketler, güvenilir aracılar ve offshore hesaplardan oluşan karmaşık bir sistem kurdu.

Bu kapsamlı finansal ağ, Hafızz Esad'ın üç on yıllık iktidarı sırasında dikkatlice inşa edilmiş ve Beşar'ın liderliğinde daha da geliştirilmiş, ailenin Suriye devletinin koruyucularıymış gibi davranırken ülkenin kaynaklarını ne kadar derinden sömürdüğünü gösteriyor.