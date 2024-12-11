Güney Kore’de hareketli saatler! Polis baskın düzenledi

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinin yanı sıra Ulusal Polis ve Seul Metropol Polis merkezlerinde de aramalar yapılıyor. Baskınlar, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in, parlamentonun sıkıyönetim konusunda soruşturma yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından geldi. Güney Kore Ulusal Meclisi, dün 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etmişti.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu. "Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun

GÖZALTINDAYKEN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un, tutulduğu cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla sevk edildiği başkent Seul'ün doğusundaki cezaevinde intihara teşebbüs etti.



Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, başarısız girişimin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Bakan Kim hakkında "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla dün tutuklama emri çıkarılmıştı. Mahkeme, Kim'i, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma" ve "yetkiyi kötüye kullanma" ile suçlayan savcılığın talebiyle tutuklama kararı vermişti. Kim hakkında çıkarılan tutuklama emri, sıkıyönetim davasına ilişkin soruşturmada ilk mahkeme kararı olmuştu. Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini önerdiği iddia edilen ve sıkıyönetiminin kaldırılmasının ardından görevinden istifa eden Kim, 8 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı. Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu. Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu. "Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.

ESKİ SAVUNMA BAKANI KİM MAHKEME KARARI İLE TUTUKLANDI

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle daha önce gözaltına alınan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, mahkeme kararı ile tutuklandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim sonrasında başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Yoon'a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Seul Bölge Mahkemesi kararıyla resmen tutuklandı. Mahkeme, tutuklama kararının "suçlamalara dair mevcut deliller, suçlamaların ağırlığı ve delilleri yok etme endişesi göz önünde bulundurularak" alındığını açıkladı. Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararı ile tutuklanan ilk yetkili oldu. 8 Aralık'ta gönüllü olarak savcılığa ifade veren Kim, ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından Kim'e, "Yoon'un ayaklanma başlatmasına yardım etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlamaları yöneltilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİ İÇEREN TASARI MECLİSTE KABUL EDİLMİŞTİ

Son olarak dün, muhalefet partileri aralarında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un da bulunduğu 8 üst düzey yetkilinin tutuklanması talebini içeren bir karar tasarısını Ulusal Meclis'e sunmuştu. Tasarı, 94'e karşı 191 oyla kabul edilirken, 3 milletvekili ise çekimser oy kullanmıştı.