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Katil ordusu Gazze'de bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 23:28
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Katil ordusu Gazze’de bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasında hava saldırı düzenledi. Korkunç saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 15 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasında düzenlediği hava saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti.

ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Hanun'da bazılarında yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evlere düzenlenen hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının yoğun ve artarda kasabayı hedef alan birçok saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

İŞGAL ORDUSUNUN SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 758 Filistinli öldü, 106 bin 134 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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