Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi: Suriye’nin geleceğinin halk belirlemeli

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'nın Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.



Tüm Suriyelilerin temel insan haklarından yararlanabilmelerini ümit ettiklerini aktaran İvaya, mevcut gelişmelerin Suriye'yi çevreleyen durumda genel bir iyileşmeye yol açacağını umduklarını kaydetti.



İvaya, "Tüm Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyan Suriye'nin geleceği, Suriye halkının kendisi tarafından belirlenmelidir.



Japonya, Suriye'de iktidarın barışçıl ve istikrarlı bir şekilde el değiştirmesini sabırsızlıkla beklemektedir." ifadelerini kullandı.



Tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya çağıran İvaya, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması için gereken adımların atılması gerektiğini vurguladı.



İvaya, tüm tarafları Suriye halkının iradesine tam anlamıyla saygı göstermeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde diyalog yoluyla kapsamlı bir siyasi çözüm için yapıcı rol oynamaya çağırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN