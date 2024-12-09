İsrail ve ABD’den alçak plan! Batı Şeria’yı ilhak tasarısı!

Dünyanın Suriye'deki gelişmelere odaklanmasını fırsat bilen Siyonist İsrail rejimi ve ABD'deki yandaşları Kongre'ye Gazze ve Batı Şeria'yı ilhak için tasarı sundu.

ABD'nin Cumhuriyetçi Partili Arkansas Senatörü Tom Cotton federal düzeyde kullanılan "Batı Şeria" teriminin ortadan kaldırılmasını ve bunun yerine "Yahudiye ve Samarya" teriminin kullanılmasını amaçlayan bir Senato tasarısı sundu ve bu terminolojinin İsrail'in bu bölge üzerindeki tarihi ve İncil'deki iddialarıyla örtüştüğünü öne sürdü.

ABD'nin Cumhuriyetçi Partili Arkansas Senatörü Tom Cotton (Arşiv)

Önerilen yasa tasarısı, milletvekilleri Claudia Tenney, Randy Weber ve Anthony D'Esposito tarafından bu yılın başlarında Temsilciler Meclisi'ne sunulan bir yasa tasarısını yansıtıyor.

Yasa tasarısı yasalaşırsa, ABD hükümet belgelerindeki "Batı Şeria" ifadesinin tamamı kaldırılacak ve yerine İncil'deki isim konulacak.

MEYDAN OKUDU



Bu hamle, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki politikalarına yönelik uluslararası eleştirilerin artmasıyla birlikte geldi.

Gazze Şeridi'nde çocuklarını İsrail saldırında kaybeden anne (AFP)

Temmuz ayında, Uluslararası Adalet Divanı, (UAD) İsrail'in Batı Şeria'yı işgalini uluslararası hukuka göre yasadışı ilan ederek şu anda yaklaşık 700 bin İsrailli yerleşimciye ev sahipliği yapan İsrail yerleşimlerinin meşruiyetine meydan okudu.

İSRAİL BATI ŞERİA'DA BİN CAN ALDI

BM, İsrail'in askeri saldırıları ve yerleşimci saldırıları nedeniyle 2022'den bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 1.000 Filistinlinin öldürülmesiyle birlikte şiddette keskin bir artış olduğunu belgeledi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in açtığı yaylım ateşi sonucu 2 yaşındaki kardeşini kaybeden erkek çocuğu (AFP)

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Gazze ve Batı Şeria'yı işgal etmişti. İnsan hakları grupları, 2023'ü işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çocuklar için en ölümcül yıl olarak nitelendirdi.

Gazze Şeridi (AFP)

Demokrat Parti Michigan Temsilcisi Rashida Tlaib'in de aralarında bulunduğu muhalifler, yasa tasarısını etnik temizliğe doğru bir adım olarak kınayarak, "Bu yasa tasarısına 'evet' oyu vermek, Filistinlilerin varlığını ortadan kaldırmaktır" dedi.

Gazze Şeridi Kemal Advan Hastanesi (AFP)

24 SAATTE 24 CAN

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde çoğu çocuk ve kadın 24 Filistinli daha katledildi.

Meşaale bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır İsrail ordusu tarafından bombalandı. 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Gazze kentinde Şahin ailesine ait evin bombalanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi (EPA)

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus İsrail'in önceki gün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresinde düzenlediği saldırılar sonucu 33 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazze Şeridi (AFP)

Kemal Advan Hastanesi bölgenin 'son can simitlerinden' biri olarak görülüyor. Hastanede, elektrik ve oksijen sağlanamadığı için ameliyatlar yapılamıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırlarında oğlunu kaybeden baba (AFP)

CAN KAYBI 45 BİNE DAYANDI



İsrail ordusu nun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeri di'ne düzenlediği saldı rılarda hayatı nı kaybedenle rin sayısı son 24 saatte 44 arta rak 44 bin 708'e yaralı sayısı da 106 bin 50'ye yükseldi.

Gazze Şeridi (AFP)

UNRWA: GAZZE'DEKİ CEZASIZLIK KÜRESEL TEHDİT



Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuk kuralları ihlallerinin cezasız kalmasının "tehlikeli bir küresel emsal teşkil ettiği" uyarısını yaptı.

Gazze Şeridi (AFP)

Lazzarini, Gazze'deki durumu,"kıyamet sonrası" olarak nitelendirdi.