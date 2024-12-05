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Pakistan eski Başbakanı İmran Han'a büyük şok

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 14:48 Güncelleme: 05.12.2024 15:18
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Pakistan eski Başbakanı İmran Han’a büyük şok

Geo TV'nin haberine göre, bir Pakistan mahkemesi Perşembe günü eski Başbakan İmran Han'ı destekçilerini 2023'te ülkenin ordusuna ve tesislerine saldırmaya teşvik etmekle suçlandı.

Geo TV ve ARY News 'in haberine göre, İmran Han suçlamaları kabul etmedi, mahkeme aynı davada 60'tan fazla kişiyi suçladı.

Binlerce Han destekçisi 9 Mayıs 2023 tarihinde birkaç askeri binaya saldırmıştı ve binaları ateşe vermişti. Şiddet olaylarında en az sekiz kişi ölmüştü.

Han, Pakistan tarihindeki ordunun gücüne yönelik en ciddi kabul edilen şiddet olaylarıyla ilgili teröre sebebiyet suçlamalarıyla karşı karşıya.

Han'ın destekçilerinden de bazıları şiddet olaylarıyla ilgili olarak mahkum edilmişti.

72 Yaşındaki kriket oyuncusu ve siyasetçi Han, 2022'de görevden ayrıldığından beri parmaklıklar ardında.

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