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Iraklı Şii Lider'den Suriye açıklaması: İç işlerine müdahale etmeyin!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 22:35 Güncelleme: 05.12.2024 23:27
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Iraklı Şii Lider’den Suriye açıklaması: İç işlerine müdahale etmeyin!

İran yönetimine mesafeli duruşuyla bilinen Iraklı Şiilerin siyasi ve dini liderlerinden Mukteda es-Sadr, milislerinin ve Irak hükümetinin Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Sadr, "Suriye halkının kararlarına karşı durmama tutumumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de muhalifler, Esed rejimine karşı 27 Kasım'da bir operasyon başlattı. Halep ve İdlib ve son olarak da Hama'yı Esed rejiminden alan muhalifler, Humus'u kuşatmak için yola çıktı.

Suriye Milli Ordusu ise terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat'ı geri aldı. Yaşananlardan sonra Esed rejimi, İran ve Irak'tan destek istedi.

IRAKLI Şİİ LİDER SADR: SURİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIN

İran yönetimine mesafeli duruşuyla bilinen Iraklı Şiilerin siyasi ve dini liderlerden Mukteda es-Sadr, milislerinin ve Irak hükümetinin Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Sadr, "Suriye halkının kararlarına karşı durmama tutumumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini.

"SURİYE HALKI KENDİ KADERİNİ TAYİN ETSİN"

İran'a mesafeli Şii lider, Suriye halkının kararlarına karşı durulmaması gerektiğini de dile getirerek, Suriye halkının kaderini tayin etme hakkının bir tek halkın kendisinde olduğunu belirtti.

Sadr, açıklamasında, "Suriye halkının terör, aşırıclık ve mezhebi zulümlerden, dış müdahalelerden uzak kalması için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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