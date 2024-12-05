ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısı yaptı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.44 (TSİ 21.44) sularında sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

BÖLGE ALARMA GEÇTİ: 5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Kaliforniya'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'nin en büyük eyaleti Kaliforniya'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi.

Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.

USGS, 7.0 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra Santa Rosa şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeyindeki Cobb yakınlarında ise 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini açıkladı.

DALGALARIN 12.00'DEN SONRA KARAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Ulusal Tsunami Merkezi, ABD'nin batı kıyısı boyunca Oregon eyaletindeki Dunes City'den başlayarak California'daki San Francisco ve San Jose'ye kadar uzanan 643 kilometre uzunluğundaki bir bölge için tsunami uyarısı yayınladı. Tsunami dalgalarının San Francisco'ya yerel saatle 12.10'da ulaşmasının beklendiği duyuruldu.

Ulusal Hava Durumu Servisi, kıyı bölgesinde bulunan vatandaşlara iç bölgelerdeki yüksek alanlara doğru hareket etme çağrısında bulundu. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

ABD SON DEPREMLER LİSTESİ

4.4-Ferndale, Kaliforniya'nın 103 km WSW'si 2024-12-05 23:12:05 (UTC+03:00) 8,0 km

2.9- Petrolia, CA'nın 53 km batısında 2024-12-05 23:09:35 (UTC+03:00) 7,9 km

2.7- Petrolia, CA'nın 47 km WNW'si 2024-12-05 23:08:51 (UTC+03:00) 6,3 km

2.8 Alaska, Cantwell'in 13 km doğusunda 2024-12-05 23:05:44 (UTC+03:00) 47,7 km

3.5-Ferndale, Kaliforniya'nın 51 km WSW'si 2024-12-05 23:04:43 (UTC+03:00) 10,0 km

4.3- Petrolia, CA'nın 58 km WNW'si 2024-12-05 23:04:20 (UTC+03:00)-0,1 km

3.9- Ferndale, CA'nın 24 km WSW'si 2024-12-05 23:00:21 (UTC+03:00) 24,9 km

3.7-Petrolia, CA'nın 16 km batısında 2024-12-05 22:58:03 (UTC+03:00) 10,1 km

3.1- Petrolia, CA'nın 68 km WNW'si 2024-12-05 22:48:19 (UTC+03:00) 0,1 km

3.4- Petrolia, CA'nın 59 km WNW'si 2024-12-05 22:46:51 (UTC+03:00) -0,0 km

5.1- Orta Doğu Pasifik Yükselişi 2024-12-05 22:41:07 (UTC+03:00) 10,0 km

3.3- Petrolia, CA'nın 18 km WNW'si 2024-12-05 22:38:07 (UTC+03:00) 19,8 km

4.2- Petrolia, CA'nın 57 km WNW'si 2024-12-05 22:36:38 (UTC+03:00) 4.2 km

2.8- Yerington, Nevada'nın 22 km KKD'si 2024-12-05 22:31:28 (UTC+03:00) 11,8 km

3.1- Petrolia, CA'nın 44 km batısında 2024-12-05 22:31:23 (UTC+03:00) -0,4 km

3.1- Petrolia, CA'nın 26 km batısında 2024-12-05 22:28:54 (UTC+03:00) 17,2 km

2.5- Valdez, Alaska'nın 13 km güneydoğusu 2024-12-05 22:21:21 (UTC+03:00) 8,2 km

3.8- Petrolia, CA'nın 21 km batısında 2024-12-05 22:21:17 (UTC+03:00) 10,6 km

2.5-Fransız Körfezi, CA'nın 16 km uzağında 2024-12-05 22:18:41 (UTC+03:00) 15,4 km

3.7-Petrolia, CA'nın 58 km WNW'si 2024-12-05 22:14:42 (UTC+03:00) 0,2 km

2.6-Petersville, Alaska'nın 57 km kuzeyi 2024-12-05 22:12:57 (UTC+03:00) 88,1 km

4.2-Petrolia, CA'nın 52 km WNW'si 2024-12-05 22:10:07 (UTC+03:00) 0,1 km

3.7-Petrolia, CA'nın 11 km WNW'si 2024-12-05 22:05:54 (UTC+03:00) 11,9 km

3.3-Ferndale, CA'nın 32 km batısında 2024-12-05 22:02:46 (UTC+03:00)-0,3 km

2.5-Hawaiian Paradise Park, Hawaii'nin 22 km kuzeydoğusunda 2024-12-05 21:50:50 (UTC+03:00) 66,4 km

2.5-Cobb, CA'nın 6 km kuzeybatısında 2024-12-05 21:48:58 (UTC+03:00) 0,9 km

4.1-Cobb, CA'nın 9 km WNW'si 2024-12-05 21:47:36 (UTC+03:00) 1,0 km

7.0- 2024 Açık Deniz Cape Mendocino, Kaliforniya Depremi 2024-12-05 21:44:19 (UTC+03:00) 0,6 km

3.6- Rosarito, BC, MX'in 56 km BGD'si 2024-12-05 20:53:26 (UTC+03:00) 15,0 km

4.4- İran'ın Fīrūzābād şehrinin 98 km WSW'si 2024-12-05 20:38:46 (UTC+03:00) 10,0 km

5.1-Güney Sandwich Adaları bölgesi 2024-12-05 19:51:31 (UTC+03:00) 171,1 km

4.8- Sola, Vanuatu'nun 174 km NNW'si 2024-12-05 19:46:08 (UTC+03:00) 256,6 km

3.1-Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti'nin 72 km DKD'si 2024-12-05 18:19:24 (UTC+03:00) 71,6 km

2.8-Pāhala, Hawaii'nin 12 km güneydoğusunda 2024-12-05 18:05:27 (UTC+03:00) 26,9 km

3.5-Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti'nin 37 km DKD'si 2024-12-05 17:53:51 (UTC+03:00) 60,0 km

4.8-Kushimoto, Japonya'nın 248 km güneydoğusunda 2024-12-05 17:36:00 (UTC+03:00) 365,7 km

3.2-63 km Kuzey Suárez, Porto Riko 2024-12-05 17:23:32 (UTC+03:00) 6,1 km

3.0-74 km Kuzey Suárez, Porto Riko 2024-12-05 17:18:46 (UTC+03:00) 22,6 km

2.5-Nelchina, Alaska'nın 51 km güneydoğusu 2024-12-05 17:13:45 (UTC+03:00) 29,3 km

2.5-Waimea, Hawaii'nin 21 km güneydoğusu 2024-12-05 17:12:22 (UTC+03:00)21,1 km

3.0-Guánica, Porto Riko'nun 9 km güneybatısı 2024-12-05 16:58:30 (UTC+03:00) 11,1 km

4.2-İran'ın Fīrūzābād şehrinin 100 km WSW'si 2024-12-05 16:42:23 (UTC+03:00) 10,0 km

5.2-97 San Antonio de los Cobres bölgesinin km kuzeybatısında, Arjantin 2024-12-05 16:39:51 (UTC+03:00) 226,8 km

5.0-İran'ın Fīrūzābād şehrinin 100 km WSW'si 2024-12-05 16:25:58 (UTC+03:00) 10,0 km

4.2-Kushimoto, Japonya'nın 251 km güneydoğusunda 2024-12-05 15:59:54 (UTC+03:00) 383,1 km

3.0-Lone Pine, CA'nın 2 km DKD'si 2024-12-05 15:42:12 (UTC+03:00) 5,0 km

4.4-Levuka, Fiji'nin 246 km doğusunda 2024-12-05 15:26:09 (UTC+03:00) 594,5 km

5.6-Nikolski, Alaska'nın 166 km güneybatısında 2024-12-05 14:48:03 (UTC+03:00) 42,9 km

2.6-Ninilchik, Alaska'nın 16 km doğusunda 2024-12-05 14:29:13 (UTC+03:00) 53,5 km

4.5- Şili'nin Arica kentinin 99 km batısında 2024-12-05 13:41:24 (UTC+03:00) 57,3 km

3.4- Vieques, Porto Riko'nun 133 km KKD'si 2024-12-05 12:31:20 (UTC+03:00) 6,1 km

4.4- Huarancante, Peru'nun 10 km güneyinde 2024-12-05 11:35:32 (UTC+03:00) 170,9 km

4.5 Endonezya'nın Nabire şehrinin 147 km doğusunda 2024-12-05 11:00:31 (UTC+03:00) 44,3 km

4.6- Owen Kırık Bölgesi bölgesi 2024-12-05 10:49:50 (UTC+03:00) 10,0 km