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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 18:56 Güncelleme: 30.11.2024 19:03
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye’ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

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