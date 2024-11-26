Ateşkes iddiaları peş peşe: Netanyahu masaya oturmaya hazır! Tarih verildi

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde başlattığı savaş ve Hizbullah ile igirilen çatışmalar için ateşkes taslağı bir kez daha gündemde.

Ateşkes için yapılan baskıya ABD ve Fransa öncülük ederken geçtiğimiz hafta Biden yönetimi, İsrail ve Lübnan'a üst düzey bir elçi olan Amos Hochstein'ı gönderdi.

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby"Bu gidişatın çok olumlu bir yöne gittiğine inanıyor. Ancak her şey bitene kadar hiçbir şey yapılmayacak." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa devlet Başkanı Emmanuel Macron (AFP)

Fransız hükümeti yaptığı açıklamada, görüşmelerde "önemli ilerleme kaydedildiğini" ve "ilgili tarafların bu fırsatı en kısa sürede değerlendireceklerini" umduğunu söyledi.

"HAMAS'TAN ÇOK HİZBULLAH'LA ANLAŞMAYA AÇIK"

The New York Times'ın (NYT) haberine göre Netanyahu, büyük ölçüde Gazze'deki Hamas'la olduğundan daha çok Lübnan'daki Hizbullah'la bir anlaşmaya açık görünüyor.

New York Times İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hizbullah ile masaya oturmaya açık olduğunu belirtti

Yetkililere göre, İsrail güçleri 60 gün içinde Lübnan'dan çekilecek, Lübnanlı milis gücü Hizbullah ise İsrail sınırından daha uzak, kuzeye doğru hareket edecek.

Yetkililer, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyinde kalmasını sağlamak için Lübnan Ordusu'nun güney Lübnan'a konuşlanacağını ve böylece İsrail sınırında bir tampon bölge oluşturulacağını söyledi.

HİZBULLAH EN GEÇ PAZARTESİ DEDİ

NYT'ye göre Hizbullah, bir anlaşmayı kabul etmeye hazır. İç iletişimleri görüşmek üzere isimlerini vermek istemeyen iki İranlı İslam Devrim Muhafızları Kolordusu üyesi, pazartesi günü ateşkesin ilan edilebileceğine yakın olduğunu bildirdi.

Hizbullah lideri Naim Kasım (Arşiv)

İSRAİL ENDİŞELİ

Görüşmelerin odak noktalarından biri de Hizbullah'ın İsrail-Lübnan sınırında askeri gücünü yeniden inşa etmesi durumunda İsrail işgal güçlerinin Lübnan içinde yeniden konuşlanıp konuşlanamayacağı meselesi. NYT'nin bildirdiğine göre mevcut ateşkes önerisi 2006 anlaşmasına göre modellendi.

İsrail işgal güçleri Batı Şeria'da (Arşiv)

İsrail, 2006 Lübnan Savaşı'nı sona erdiren böyle bir ateşkesi kabul ettiği son seferde Lübnan'ın Hizbullah'ı İsrail ile olan güney sınırından uzak tutmayı başaramadığından endişe ediyor.

"SAYIN BAŞBAKAN UYARIYORUM"

İsrail'in ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu teklifi reddetmeye çağırdı. Ancak Ben-Gvir, Gazze'de bir ateşkes anlaşması konusunda yaptığı gibi, Netanyahu'ya desteğini çekmekle tehdit etmedi.

İsrail'in ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir (Flash90)

Ben-Gvir "Lübnan ile bir anlaşma büyük bir hatadır. Hizbullah'ı ortadan kaldırmak için tarihi bir fırsatın kaçırılmasıdır. Daha önce Gazze'de uyardığım gibi şimdi de uyarıyorum: Sayın Başbakan, bu anlaşmayı durdurmak için çok geç değil! Mutlak zafere kadar devam etmeliyiz!" dedi.

ABD: ATEŞKESE YAKINIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Henüz bir anlaşmaya vardığımızı düşünmüyoruz ancak (ateşkes) sağlanmasına yakın olduğumuza inanıyoruz." diyen Miller, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes için "daha atılması gereken adımlar" olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa devlet Başkanı Emmanuel Macron (AFP)

İSRAİL GECE BOYU LÜBNAN'I KANA BULADI

İsrail, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768'e, yaralı sayısının 15 bin 699'a yükseldi.

İsrail gece boyunca Lübnan'a bomba yağdırdı (AFP)

YÜZ BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden olan kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.