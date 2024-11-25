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Lübnan'da ateşkes iddiası: İsrail-Hizbullah prensipte anlaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 17:22 Güncelleme: 25.11.2024 17:32
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Lübnan’da ateşkes iddiası: İsrail-Hizbullah prensipte anlaştı

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi Hizbullah ile gerçekleştirilecek ateşkes anlaşmasının genel hatlarını kabul etti.

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı devam ederken ateşkes baskısı son günlerde giderek arttı.

"PRENSİPTE ANLAŞTILAR"

İsrail basını, "İsrail ve Hizbullah, Amerikan destekli ateşkes planı üzerinde prensipte anlaştı. Ayrıntılar görüşülüyor." iddiasında bulundu.

ÜÇ AŞAMALI ÖNERİ

Siyonist basınından Haaretz'in haberine göre, ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğunu yazdı.

İlk aşamada Hizbullah Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek. Bunu İsrail kuvvetlerinin Lübnan sınırlarından çekilmesi takip edecek. Son bölümde de İsrail ve Lübnan arasında tartışmalı sınır bölgelerinin belirlenmesi için müzakereler başlayacak.

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