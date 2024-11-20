ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Dünya yörüngesi, Ay ve Mars'a kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirdiği 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketinin 6'ncı uçuş denemesini gerçekleştirdi.

Trump ve Musk Starship roketinin deneme uçuşunu izledi (AFP)

Starship roketi, Türkiye saati ile 01.00'de ABD'nin Texas eyaletindeki Boca Chica bölgesinde bulunan SpaceX'e ait Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Trump ve Musk Starship roketinin deneme uçuşunu izledi (AFP)

Roketin Super Heavy güçlendiricisi, fırlatmadan yaklaşık 7 dakika sonra Meksika Körfezi'nde bulunan platforma geri döndü.

Trump ve Musk Starship roketinin deneme uçuşunu izledi (Reuters)

SpaceX'ten yapılan açıklamada son denemenin uzayda bir Raptor motorunun ateşlenmesi, ısı kalkanı denemeleri ve yeni manevra değişiklikleri gibi performans geliştirici hedeflere odaklandığı bildirildi.

Trump ve Musk Starship roketinin deneme uçuşunu izledi (Reuters)

TRUMP İZLEMEK İÇİN TEXAS'A GİTTİ

Öte yandan, denemeye ABD Başkanı seçilen Donald Trump da katıldı. Günün erken saatlerinde sosyal medya üzerinden SpaceX şirketinin sahibi olan Elon Musk'a şans dileyen Trump, "Sadece uzaya gönderilen değil, şimdiye dek yerden kaldırılan en büyük nesnenin fırlatılışını izlemek üzere büyük Texas eyaletine gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ve Musk Starship roketinin deneme uçuşunu izledi

Musk ise, "Starship uçuş denememizde başkanı ağırlamaktan onur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Trump ve Musk Starship roketinin deneme uçuşunu izledi (Reuters)

Daha sonra paylaşılan görüntülerde Musk'ın Trump'ı Starbase roket fırlatma sahasının girişinde karşıladığı görüldü.

Trump ve Musk Starship roketinin deneme uçuşunu izledi (Reuters)

Musk, ABD seçim sürecinde Trump'a verdiği açık destekle gündeme gelmişti.