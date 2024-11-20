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Ev bomba gibi havaya uçtu: 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 09:16
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Ev bomba gibi havaya uçtu: 2 ölü

Görüntüler ABD'de kayda geçti... Ohio'da ev havaya uçtu. 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı. İşte o anlar...

ABD'nin Ohio eyaletinde bir bina bomba gibi havaya uçtu. Patlama sırasında 2 kişi hayatını kaybetti.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

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