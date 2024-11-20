Netanyahu’dan küstah teklif: Rehine başına 5 milyon dolar!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 410 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nu ziyaret etti.

Netanyahu burada işgalci İsrail askerleri ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Netzarim Koridoru'nda işgal güçleriyle bir arya geldi

Savunma Bakanı Israel Katz'ın da eşlik ettiği Netanyahu, İsrail'in hedeflerinden birinin "Hamas'ın Gazze'de hüküm sürmemesi" olduğunu belirterek, "Esirlerin yerlerini tespit etmek ve onları evlerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Ölü ya da diri hepsini bulana kadar devam edeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Netzarim Koridoru'nda işgal güçleriyle bir arya geldi

5 MİLYONLUK ÖDÜL

Ziyareti sırasında kask ve çelik yelek giyen Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden kurtarılan her İsrailli esir için, kurtarana 5 milyon ödül vereceklerini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Netzarim Koridoru'nda işgal güçleriyle bir arya geldi

Netanyahu, "Esir kurtaran herkese, kendisi ve ailesinin Gazze'den ayrılması için güvenli bir yol sunulacak." dedi.

"HÜKÜMETTE KALMAK İÇİN YAPIYOR"

Ödül teklifi, Netanyahu'nun ofisindeki kişilerin, kamuoyunu etkilemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes için yapılan halk baskısını bastırmak ve başbakanın müzakere pozisyonlarını desteklemek amacıyla gizli belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla incelemeye alınmasının ardından geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Netzarim Koridoru'nda işgal güçleriyle bir arya geldi

Rehinelerin aileleri de dahil olmak üzere çok sayıda İsrailli, başbakanı, esirlerin serbest bırakılmasına öncelik vermemekle ve zar zor ayakta duran hükümet koalisyonunu bir arada tutmak için savaşı uzatmakla suçluyor.

Hükümet koalisyonu, ateşkese karşı çıkıyor ve Netanyahu'nun olası bir ateşkesi kabul etmesi halinde hükümetini devirmekle tehdit eden üyeleri de içeriyor.