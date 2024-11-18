Terörist bakandan alçak çağrı! "Gazze'yi işgal edin"

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrailli esirler dönene kadar 5 Ekim'den bu yana şiddetli saldırılar düzenledikleri ve kuşatma uyguladıkları Gazze'nin kuzeyinin işgal edilmesi çağrısında bulundu.

İsrailli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin toplantısında konuşan Smotrich, Gazze'nin kuzeyinin işgal edilmesini istedi.

"SONSUZA KADAR KALACAĞIZ"

Bakan Smotrich, "Esirleri geri getirmek için Gazze'nin kuzeyinin tamamını işgal etmeliyiz ve Hamas'a esirler serbest bırakılmazsa egemenliğimizi kullanacağımızı ve orada sonsuza kadar kalacağımızı açıkça bildirmeliyiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde şiddetlenen saldırılarının devam etmesini ısrarla savunan, "(Gazze'de) bir anlaşmaya varamayız, çünkü bu teslim olmak ve yenilgiye uğramak anlamına gelir." dedi.