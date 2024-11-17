Soykırımda yeni katliam: ABD’den İsrail’e açık çek!

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde düzenlediği 6 saldırıda ilk belirlemelere göre 96 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son birkaç saatte kuzeydeki Beyt Lahiya'da sivillerin kaldığı bina ve evlere 4 "vahşi katliam" gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 72 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni bombaladı (AA)

İsrail'in ayrıca orta kesimde yer alan Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarına da iki saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Saldırılarda 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail saldırılarında en az 15 kişinin kayıp olduğu, 60 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail gece boyunca Gazze Şeridi'ni bombaladı (AA)

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu, hedef aldığı ev ve binalarda yerlerinden edilmiş onlarca sivilin bulunduğunu; çoğunun kadın ve çocuk olduğunu biliyordu. Bu kişiler, kendi yaşadığı mahallelerinden sürüldüler ve onları uçaklardan atılan tonlarca füze takip etti."

İsrail'in sivilleri, çocukları ve kadınları hedef almaya devam eden katliamlarının kınandığı açıklamada, "yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik bu korkunç katliamlara" tepki gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef aldı (AFP)

İsrail'in aynı bölgede yine saldırılardan kaçanların sığındığı bir evi hedef alması sonucu 15 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef aldı (AFP)

Beyt Lahiya'da başka bir eve İsrail'in düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef aldı (AA)

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 44 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli öldü, 103 bin 601 kişi yaralandı.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef aldı (AFP)

Enkaz altında hala binlerce ceset olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

LÜBNAN'DA GECE BOYU SALDIRILAR DEVAM ETTİ

Lübnan hükümeti, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarının ölçeğini ve yoğunluğunu gösteren bir rapor yayınladı. Çevre Bakanı Nasser Yassin'in raporuna göre, son 24 saatte ülke genelinde 145 İsrail saldırısı gerçekleşti. Bunların çoğu Nebatiye ve Güney Lübnan'a yönelikti ve ayrıca sırasıyla 55 baskın ile 73 baskın düzenlendi.

İsrail gece boyunca Lübnan'da 145 saldırı gerçekleştirdi (AFP)

Raporda, saldırının başlangıcından bu yana toplam 13 bin 222 saldırı gerçekleştiği belirtiliyor.

BİNA TAMAMEN YERLE BİR OLDU

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre saldırılar Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldı. Hades'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları St. George Hastanesi çevresinde gerçekleştirildi.

İsrail gece boyunca Lübnan'da 145 saldırı gerçekleştirdi (AFP)

Şiyah'ta bir kilisenin yakınındaki 12 katlı binaya düzenlenen ilk saldırıda roketin patlamadığı, ikincisinde ise binanın tamamıyla yerle bir olduğu aktarıldı.

ORDU SÖZCÜSÜNDE '500 METRE' UYARISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, saldırılar öncesinde Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgesinde bazı noktaların işaretli olduğu haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek bu bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

BİR TAHLİYE EMRİ DAHA GELDİ

Öte yandan İsrail işgal ordusundan (IDF) yeni bir tahliye emri geldi. IDF Burj al-Barajneh ve Chiyah dahil olmak üzere Lübnan başkentinin güney banliyölerindeki üç bölge için yeni zorunlu yerinden etme emirleri yayınladı.

İsrail gece boyunca sivilleri hedef aldı (AFP)

Emirler, İsrail ordusunun bölgeye dört dalgada hava bombardımanı başlatmasıyla, Dahiyeh'e yönelik bir günlük aralıksız İsrail saldırılarının ardından geldi.

İsrail gece boyunca sivilleri hedef aldı (AFP)

ABD'DEN İSRAİL'E AÇIK ÇEK

Trump'ın Orta Doğu politikalarını şekillendirmede önemli rol alan Senatör Lindsey Graham'ın tavrı, Axios tarafından Trump'ın ikinci döneminin Orta Doğu politikasının gidişatı hakkında ipucu veriyor. Habere göre İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun İran'a karşı daha sert adımlar atması için Trump'ın desteğini istediğini söyledi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham (Arşiv)

İddiaya göre bu konu Netanyahu'nun sırdaşı Ron Dermer'in geçen Pazar günü Trump ile yaptığı iki saatlik görüşmede ön plandaydı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)

Axios'un ilk bildirdiğine göre, İsrail'in ekim ayı sonlarında İran'ın Parchin askeri kompleksine düzenlediği saldırı, nükleer bir cihazda uranyumun etrafını saran ve onu patlatmak için gereken plastik patlayıcıları tasarlamak ve test etmek için gereken gelişmiş ekipmanı yok etti.