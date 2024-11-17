Çin 2026’da APEC Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak!

Çin, 2026 yılında düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını açıkladı.

2026'DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Peru'da düzenlenen APEC Ekonominin Liderleri Toplantısı'nda konuştu. Çin lideri, ülkesinin 2026'daki zirve toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.



Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliğinin, on yıllar içinde Asya ve Pasifik bölgesinde kalkınma, refah ve bağlantılılık alanlarındaki büyük bir başarıya öncülük ettiğini ifade eden Şi, APEC'in bölgeyi dünyanın en dinamik ekonomisi ve küresel kalkınmanın ana motoru haline getirdiğini vurguladı.



Şi, bölgesel işbirliğinin, son dönemde jeopolitik, tek taraflılık ve korumacılık gibi eğilimlerin tehdidi altında olduğuna dikkat çekerek, APEC ekonomilerine dayanışma ve işbirliği içinde hareket etme çağrısında bulundu.



Bu yıl Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen APEC Zirvesi, 2025'te Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde yapılacak.



Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2021 ve 2014'teki zirvelere ev sahipliği yapmıştı.