Trump’ın kabinesi şekilleniyor! Sağlık Bakanlığı için Kennedy Jr’ı aday gösterdi

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, kabinesinde görev alacak önemli bir ismi daha kamuoyuna duyurdu. Trump, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na aday göstereceğini açıkladı.

Robert F. Kennedy Jr (Foto: AA)



"Halk sağlığı konusunda Amerikalılar çok uzun bir süredir aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksleri ve ilaç şirketleri tarafından eziliyor" diyen Trump, "Tüm Amerikalıların güvenliği ve sağlığı, herhangi bir yönetimin en önemli önceliğidir. HSS herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından ve gıda katkı maddelerinden korunmasında büyük bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı. Trump, Kennedy'nin "kronik hastalık salgınını sona erdirmek" ve "Amerika'yı yeniden büyük ve sağlıklı yapmak" için HSS'ye bağlı kurumları bilimsel araştırma geleneklerine ve şeffaflık ilkelerine geri döndüreceğini ifade etti.

ESKİ ABD BAŞKANI KENNEDY'NİN YEĞENİ

Eski bir Demokrat ve ABD başkanlığı aday adayı olan Kennedy, Trump'a desteğini açıklayarak "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganını "Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Yap" (MAHA) şeklinde kendine uyarlamıştı. Çevre hukukçusu olan Kennedy, aşı karşıtı görüşleriyle biliniyor. Kennedy, eski ABD başsavcısı ve senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve eski ABD başkanı John F. Kennedy ile senatör Ted Kennedy'nin yeğeni.

Robert F. Kennedy Jr (Foto: AA)

ROBERT F. KENNEDY JR. KİMDİR?

Robert Francis Kennedy Jr., 17 Ocak 1954'te doğdu.

Bilinen kısaltmasıyla RFK Jr., Amerikalı siyasetçi, çevre hukukçusu, aşı karşıtı aktivist ve komplo teorisyenidir. Kennedy, COVID-19 aşılarıhakkındaki asılsız bilgilerin önde gelen savunucularından biri olarak, aşı karşıtı bir savunuculuk grubu olan Children's Health Defense'in başkanı ve kurucusudur.

2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde bağımsız adayı olarak girse de Donald Trump lehine seçimden çekilmiştir. Kennedy ailesinin bir üyesi olan Kennedy, ABD başsavcısı ve senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve ABD başkanı John F. Kennedy ile senatör Ted Kennedy'nin yeğenidir.

Kennedy, Washington, D.C. ve Massachusetts'te büyüdükten sonra Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu ve Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Juris Doctor derecesini aldı. Kariyerine New York'ta bölge savcısı yardımcısı olarak başladı.

1980'lerin ortasında, çevreyi korumaya odaklanan Riverkeeper ve Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi'ne katıldı, Riverkeeper'daki çalışmaları uzun vadeli çevresel yasal standartları belirledi. Kennedy her iki kuruluşta da çevreyi kirleten büyük şirketlere karşı hukuki mücadeleler kazandı. 1986'da Pace Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çevre hukuku alanında yardımcı profesör oldu. 1987'de Pace'in Çevre Davaları Kliniğini kurdu ve 2017'ye kadar burada baş avukat ve eş direktör olarak görev yaptı.

1999'da kâr amacı gütmeyen çevre grubu Waterkeeper Alliance'ı kurdu ve 2020'ye kadar yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

2005 yılından bu yana Kennedy, aşılar ve otizm arasında nedensel bir bağlantı olduğuna dair bilimsel olarak kanıtlanmamış iddialar da dahil olmak üzere, aşı karşıtı yanlış bilgileri ve halk sağlığı komplo teorilerini desteklemektedir.

COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 aşısı ile ilgili yanlış bilgilerin önde gelen savunucularından biri oldu.

Genellikle sahte olan halk sağlığı iddialarının çoğu Anthony Fauci, Bill Gates ve Joe Biden gibi önde gelen isimleri hedef aldı. The Real Anthony Fauci (2021) ve A Letter to Liberals (2022) gibi kitaplar yazdı.