2 yıl sonra bir ilk! Almanya Başbakanı Scholz Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü | Almanya’dan Ukrayna’ya destek

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Scholz (Foto: AA)

Açıklamada, Almanya Başbakanı Scholz'ün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı kınadığı ve Başkan Putin'e askerlerini geri çekmesi, savaşı sona erdirmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Scholz görüşmede, Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olmasını istedi ve Almanya'nın Ukrayna'yı barış sürecinde tutma konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurguladı.

Açıklamada, "Almanya, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusunda kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto: AA)

Başbakan Scholz'ün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile önceden telefonda görüştüğü belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmelerinden sonra da görüşmeye devam edeceği belirtildi.

Başbakan Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeyi kullandı: "Başkan Putin ile telefonda görüştüm ve kendisine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına son vermesi ve askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundum. Rusya, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olduğunu göstermelidir."

Putin ve Scholz 2022 tarihinde Moskova'daki toplantıda Ukrayna'daki durumu görüştü (Foto: AA Arşiv)

2 YIL ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan 15.02.2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la, Scholz'un göreve gelmesinden bu yana ilk kez bir araya gelmişti.

Görüşmenin açılış konuşmasını yapan Putin, iki liderin Avrupa'daki güvenlik durumu ve Ukrayna çevresindeki olayları ele almak üzere toplantıda uzun süre kalacaklarını söyledi. "Bugün zamanımızın önemli bir bölümünü Avrupa'daki güvenlik durumunu ve Ukrayna çevresindeki olaylar da dahil olmak üzere bu konuda giderek yoğunlaşan tartışmaları ele almaya ayıracağız" demişti.

Rusya'da 100'den fazla Alman şirketi faaliyet gösteriyor ve bu şirketler Rus ekonomisine 20 milyar dolardan fazla yatırım yaparken, Moskova da Alman ekonomisine 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmıştı.

"Son zamanlarda ilişkilerimizi çeşitlendirmek için çok yakın bir şekilde çabalıyoruz ve ilişkilerimiz gerçekten farklı yönlerde gelişiyor. Ancak, elbette, geleneksel olarak, doğal olarak, enerjinin öncelikli alanlardan biri olduğu ortaya çıktı," demişti.

Putin, Rusya'nın uzun yıllardır Almanya'ya enerji kaynakları konusunda güvenilir bir tedarikçi olduğunu kaydetmişti.

Scholz ise Rusya-Almanya ilişkilerinin kendisi için "tarihi göz önüne alındığında özel bir şey" olduğunu, ayrıca yakın ekonomik bağlar bulunduğunu söylemişti.