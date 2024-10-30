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Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer gücümüzü koruyacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 13:53
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Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer gücümüzü koruyacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, balistik füzelerin fırlatılışını esnasında açıklamalarda bulundu. Putin Rusya’nın nükleer gücünü gerekli seviyede koruyacağının altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer gücünü gerekli seviyede koruyacağını söyledi.

"NÜKLEER GÜÇ KORUNACAK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında balistik füzelerin fırlatılışını video bağlantısı aracılığıyla izledikten sonra bir konuşma yaptı. Putin, jeopolitik gerilimin her geçen gün daha da artması ve yeni dış tehdit ile risklerin ortaya çıkması gibi unsurları göz önünde bulundurarak, modern ve hazır stratejik güçlere sahip olmanın kritik önem taşıdığını kaydetti.

Nükleer silahları kullanmanın Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak için alacağı son çare önlemi olduğunu vurgulayan Putin, Rusya'nın nükleer gücünü gerekli seviyede koruyacağını belirtti.

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